Президент Вірменії розпустив парламент країни: відома дата дострокових виборів

Президент Вірменії Армен Саркісян 1 листопада розпустив парламент країни. Очільник Вірменії підписав відповідний указ та призначив дострокові парламентські вибори на 9 грудня 2018 року.

Про це йдеться на сайті президента Вірменії.

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З огляду на статті 92 і 93 Конституції, а також згідно статті 149 Конституції, Національне зібрання Вірменії розпущене,

– мовиться у офіційному документі.

Так, дострокові парламентські вибори у країні відбудуться ще у цьому році, 9 грудня.

Зазначимо, що Пашинян пішов у відставку 16 жовтня, прямо озвучивши головну мету, – спровокувати проведення дострокових парламентських виборів.

24 жовтня на спеціальному засіданні Національних зборів Вірменії депутати спеціально не обрали єдину кандидатуру Пашиняна на пост прем'єра для того, щоб втілити його план у життя. Адже згідно з конституцією, парламент може бути розпущений у разі, якщо двічі не обере главу уряду.

Нагадаємо, 8 травня, після майже місяця акцій протесту лідера опозиційного руху "Елк" Нікола Пашиняна обрали прем'єр-міністром Вірменії.

Він став главою уряду із другої спроби.



Вперше його намагалися обрати 1 травня, проте тоді у парламенті не назбиралося достатньої кількості голосів. 2 жовтня у Єревані влаштували великий мітинг біля будівлі вірменського парламенту на заклик Пашиняна. Це сталося після того, як парламент схвалив зміни до закону "Про регламент національних Зборів", які дозволять депутатам застрахуватися від можливого розпуску парламенту.



Після цього прем'єр Пашинян підписав указ про звільнення з займаних посад міністрів від партій "АРФ Дашнакцутюн" і партії "Процвітаюча Вірменія".



Додамо також, що перед тим, як піти з посади Пашинян домовився іх усіма парламентськими силами про те, щоб вони не висували своїх кандидатів на пост прем'єра.