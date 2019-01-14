Президент Армении утвердил Пашиняна на посту премьер-министра страны

Армянский лидер Армен Саркисян утвердил Никола Пашиняна на посту премьер-министра страны.

Об этом сообщила пресс-служба президента Армении.

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Согласно части 1 статьи 149 Конституции Армении, премьер-министром становится выдвиженец партии, которая имеет большинство в парламенте страны, и назначается автоматически президентским указом.

Кандидатуру политика выдвинул блок "Наш шаг", получивший на парламентских выборах в декабре большинство мест в парламенте.

Отметим, "Наш шаг" сильно оторвался от конкурентов. Так, за партию "Процветающая Армения" проголосовали 8,27% избирателей, за "Просветленную Армению" – 6,37 процента голосов.

Ранее Пашинян уже исполнял обязанности премьер-министра.

Что предшествовало досрочным выборам в Армении?13 апреля в Армении начались массовые акции протеста из-за назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром. 23 апреля Саргсян подал в отставку и президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке всего правительства страны.



8 мая, после почти месяца акций протеста, лидера оппозиционного движения "Елк" Никола Пашиняна избрали премьер-министром Армении. Он стал главой правительства со второй попытки. Впервые его пытались избрать 1 мая, однако тогда в парламенте не набралось достаточного количества голосов.



43-летний оппозиционный политик Никол Пашинян, который до того был редактором газеты, ушел в отставку 16 октября, прямо озвучив главную цель – спровоцировать проведение досрочных парламентских выборов. 24 октября на специальном заседании национального собрания Армении депутаты специально не выбрали единую кандидатуру Пашиняна на пост премьера для того, чтобы воплотить его план в жизнь. Ведь согласно конституции, парламент может быть распущен в случае, если дважды не изберет главу правительства.