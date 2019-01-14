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      Президент Вірменії затвердив Пашиняна на посаді прем'єр-міністра країни

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      Нікола Пашинян
      Нікола Пашинян / Фото з відкритих джерел

      Вірменський лідер Армен Саркісян затвердив Нікола Пашиняна на посаді прем'єр-міністра країни.

      Про це повідомила прес-служба президента Вірменії.

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      Відповідно до частини 1 статті 149 Конституції Вірменії, прем'єр-міністром стає висуванець партії, яка має більшість у парламенті країни, і призначається автоматично президентським указом.

      Кандидатуру політика висунув блок "Наш крок", який отримав на парламентських виборах у грудні більшість місць в парламенті.

      Зауважимо, "Наш крок" сильно відірвався від конкурентів. Так, за партію "Процвітаюча Вірменія" проголосували 8,27 відсотка виборців, за "Просвітлену Вірменію" – 6,37 відсотка голосів.

      Раніше Пашинян вже виконував обов'язки прем'єр-міністра.

      Що передувало достроковим виборам у Вірменії?13 квітня у Вірменії почались масові акції протесту через призначення колишнього президента країни Сержа Саргсяна прем'єр-міністром. 23 квітня Саргсян подав у відставку і президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про відставку усього уряду країни.

      8 травня, після майже місяця акцій протесту, лідера опозиційного руху "Елк" Нікола Пашиняна обрали прем'єр-міністром Вірменії. Він став главою уряду із другої спроби. Вперше його намагалися обрати 1 травня, проте тоді у парламенті не назбиралося достатньої кількості голосів.

      43-річний опозиційний політик Нікол Пашинян, який до того був редактором газети, пішов у відставку 16 жовтня, прямо озвучивши головну мету, – спровокувати проведення дострокових парламентських виборів. 24 жовтня на спеціальному засіданні Національних зборів Вірменії депутати спеціально не обрали єдину кандидатуру Пашиняна на пост прем'єра для того, щоб втілити його план у життя. Адже згідно з конституцією, парламент може бути розпущений у разі, якщо двічі не обере главу уряду.

      Теги: Новини політики Новини Вірменії "Майдан" у Вірменії
      Джерело: 24 Канал
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