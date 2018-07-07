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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Президент Филиппин сказал, что подаст в отставку, если ему докажут существование бога

158 Читати новину українською
Дутерте требует доказательств существования бога
Дутерте требует доказательств существования бога / informator.news

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов подать в отставку в том случае, если кто-то докажет ему, что бог существует.

Об этом сообщает CNN.

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Такое заявление президент Филиппин выразил в ходе спора между администрацией и католической церковью.

И если кто-то из вас, наиболее шумных, может сказать, что был в раю и говорил с богом, видел его собственными глазами... И если это правда, я сегодня же подам в отставку,
– отметил президент.

Также Дутерте обвинил церковь в том, что пожертвования, которые она собирает, идут на содержание и поддержку ее "дворцов".

"Если вы говорите, что помогаете людям, то зачем мы даем вам деньги?", – сказал Дутерте.

Отмечается, что в июне президент Филиппин назвал "глупым" христианского бога и отказался извиняться за свои слова.

После этого Дутерте запланировал на 9 июля конференцию с участием католических епископов, на которой президент надеется загладить конфликт с христианами.

Теги: Новости Украины Филиппины
Источник: 24 Канал
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