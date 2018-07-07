Президент Філіппін сказав, що подасть у відставку, якщо йому доведуть існування бога

Президент Філіппін Родріго Дутерте заявив, що готовий подати у відставку в тому випадку, якщо хтось доведе йому, що бог існує.

Про це повідомляє CNN.

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Таку заяву президент Філіппін висловив в ході суперечки між його адміністрацією та католицькою церквою.

І якщо хтось з вас, найбільш галасливих, може сказати, що був у раю та говорив з богом, чи бачив його на власні очі… І якщо це правда, я сьогодні ж подам у відставку,

– зауважив президент.

Також Дутерте звинуватив церкву у тому, що пожертві, які вона збирає, йдуть на утримання та підтримку її "палаців".

"Якщо ви кажете, що допомагаєте людям, то навіщо ми даємо вам гроші?", — сказав Дутерте.

Зазначається, що у червні президент Філіппін назвав "дурним" християнського бога і відмовився вибачатися за свої слова.

Після цього Дутерте запланував на 9 липня конференцію за участі католицьких єпископів, на якій президент сподівається загладити конфлікт з християнами.