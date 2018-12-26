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      Президент Франции выступил с обращением к военнослужащим страны

      20 Читати новину українською
      Эммануэль Макрон
      Эммануэль Макрон / 24 Канал

      Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил со словами поддержки в адрес французских военнослужащих и призвал всех граждан страны благодарить их за мирно проведенный праздник Рождества.

      Об этом сообщил телеканал France 2.

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      Президент разделил свое послание на несколько сегментов, посвятив первые два непосредственно военным, которые служат в дальних странах, а также тем, кто принимает участие в антитеррористической операции Sentinelle во Франции, и их семьям. Большое внимание глава государства уделил тому, что многие солдаты не могут вместе с родными отметить Рождество.

      Спасибо вам за эту жертву, за самоотверженность, вместе со мной вам благодарит вся нация,
      – подчеркнул Макрона.

      Отдельно он выразил соболезнования всем тем, чьи родственники погибли при исполнении служебных обязанностей, отметив, что ему знакома боль от потери близкого человека.

      "Надеюсь, вы проведете прекрасный праздник Нового года в кругу семьи и близких. Если вы просыпаетесь в условиях мира и свободы, это именно потому, что в этот момент они бьются, чтобы гарантировать безопасность для вас и ваших друзей", – подчеркнул президент Франции.

      Это стало одним из двух итоговых выступлений Макрона, запланированных до конца года.

      Теги: Новости политики
      Источник: 24 Канал
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