Президент Франції виступив зі зверненням до військовослужбовців країни

Президент Франції Емманюель Макрон виступив зі словами підтримки на адресу французьких військовослужбовців і закликав всіх громадян країни дякувати їм за мирно проведене свято Різдва.

Про це повідомив телеканал France 2.

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Президент розділив своє послання на кілька сегментів, присвятивши перші два безпосередньо військовим, які служать в далеких країнах, а також тим, хто бере участь в антитерористичній операції Sentinelle у Франції, і їх сім'ям. Велику увагу глава держави приділив тому, що багато солдатів не можуть разом з рідними відзначити Різдво.

Спасибі вам за цю жертву, за самовідданість, разом зі мною вам дякує вся нація,

– підкреслив Макрон.

Окремо він висловив співчуття всім тим, чиї родичі загинули під час виконання службових обов'язків, зазначивши, що йому знайомий біль від втрати близької людини.

"Сподіваюся, ви проведете прекрасне свято Нового року в колі сім'ї і близьких. Якщо ви прокидаєтеся в умовах миру і свободи, це саме тому, що в цей момент вони б'ються, щоб гарантувати безпеку для вас і ваших друзів", – наголосив президент Франції.

Це стало одним з двох підсумкових виступів Макрона, запланованих до кінця року.