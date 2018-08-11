Президент Гватемалы может попасть под следствие за финансовые махинации

Генеральная прокуратура Гватемалы Международная комиссия против беззакония в Гватемале (CICIG) в пятницу подала в Верховный суд запрос на начало предварительного расследования в отношении президента страны Джимми Моралеса в связи с возможными финансовыми махинациями на выборах.

Об этом говорится в коммюнике CICIG.

Читайте также: В Венесуэле арестовали 10 подозреваемых в покушении на Мадуро

Отмечается, что предметом расследования является незадекларированный финансирование партии президента "Фронт национального конвергенции" пред выборами 2015 году на сумму 7,9 миллиона кетсалей (более чем 1 миллион долларов - 24 Канал).

Последний раз тема незаконного финансирования президентской партии поднималась в апреле этого года. Тогда генпрокурор Тельма Алдана и глава CICIG Иван Веласкес заявили, что на выборах 2015 года партия задекларировала в Верховном избирательном суде сумму больше чем 3 миллиона кетсалей, полученных от бизнесменов на проведение кампании, однако в реальности она могла получить 15 миллионов кетсалей.

В сентябре 2017 Конгресс Гватемалы проголосовал против лишения Моралеса иммунитета от судебного преследования в связи с расследованием возможных нарушений в ходе выборов 2015 года.