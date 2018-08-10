В Венесуэле арестовали 10 подозреваемых в покушении на Мадуро

В Венесуэле правоохранители арестовали 10 подозреваемых в покушении на президента страны Николаса Мадуро.

Об этом заявил министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль.

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В покушении подозреваются 25 человек. Среди задержанных – Арранис Габриэль Валера Руис, который руководил одним из беспилотников, а также Хуан Карлос Монастериос, который координировал действия участников покушения в венесуэльской столице Каракасе.

Также арестованы Янин Пернию Коронель, который был у них водителем, и Брайан де Хесус Оропеза Руис, который руководил вторым беспилотником. Они были задержаны венесуэльскими правоохранительными органами, когда пытались сбежать в Колумбию.

В числе арестованных владелец магазина Хосе Элой Ривас Диас, который передавал участникам нападения на Мадуро средства, электронные чипы и технику, а также помогал им найти жилье, поставлял продовольствие и передал беспилотники.

Ревероль отметил, что все участники покушения учились на ферме в колумбийском муниципалитете Чинакоте.

Напомним, попытка покушения на Мадуро состоялась 5 августа в Каракасе во время церемонии празднования 81 годовщины создания Боливарской национальной гвардии. Возле президентской ложи взорвались несколько беспилотников, начиненных взрывчаткой. Ранения получили семеро военных, сам Мадуро не пострадал.