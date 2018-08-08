В Венесуэле позволили арестовать лидера оппозиции

Верховный суд Венесуэлы выдал ордер на арест оппозиционного депутата Хулио Борхеса по подозрению в участии в покушении на президента Николаса Мадуро.

Об этом обнародовали в Facebook.

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Лидер венесуэльской оппозиции Хулио Борхес живет в Колумбии.

Николас Мадуро ранее заявлял, что за покушением на него стоит Борхес. Он отметил, что группе исполнителей покушения на него предлагали 50 миллионов и выезд в США. Взамен Борхес обвинения отверг.

За покушение на Мадуро ответственность на себя взяла неизвестная группировка под названием Фланелевые солдаты (Soldados de Franela). Она отметила, что два беспилотника, нагруженные взрывчаткой C-4, должны были попасть в президентскую ложу, однако "дроны были сбиты снайперами почетного караула".

Напомним, попытка покушения на Мадуро состоялась 5 августа в Каракасе во время церемонии празднования 81 годовщины создания Боливарской национальной гвардии. Возле президентской ложи подорвались несколько беспилотников, начиненных взрывчаткой. Ранения получили семь военных, и сам Мадуро не пострадал.