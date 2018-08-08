У Венесуелі дозволили арештувати лідера опозиції

Верховний суд Венесуели видав ордер на арешт опозиційного депутата Хуліо Борхеса за підозрою в участі в замаху на президента Ніколаса Мадуро.

Про це оприлюднили у Facebook.

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Лідер венесуельської опозиції Хуліо Борхес живе у Колумбії.

Ніколас Мадуро раніше заявляв, що за замахом на нього стоїть Борхес. Він зазначив, групі виконавців замаху на нього пропонували 50 мільйонів і виїзд в США. Натомість Борхес звинувачення відкинув.

За замах на Мадуро відповідальність на себе взяло невідоме угруповання під назвою Фланелеві солдати (Soldados de Franela). Вони зазначили, що два безпілотника, навантажені вибухівкою C-4, повинні були потрапити в президентську ложу, однак "дрони були збиті снайперами почесної варти".

Нагадаємо, спроба замаху на Мадуро відбулась 5 серпня в Каракасі під час церемонії святкування 81 річниці створення Боліварської національної гвардії. Біля президентської ложі підірвались кілька безпілотників, начинених вибухівкою. Поранення отримали семеро військових, та сам Мадуро не постраждав.