13:51
7 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конкурент Лаврова. Нові докази двійників Путіна
Вєсті Кремля
21:12, 6 серпня
Вєсті.UA. Нова суперсила Ляшка. Секрети заробітку Насірова
Вєсті.UA
20:35, 6 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Президент Венесуели заявив, що країна володіє доказами причетності Колумбії до замаху на нього

71
Мадуро заявив, що володіє доказами причетності до замаху на себе президента Колумбії
Мадуро заявив, що володіє доказами причетності до замаху на себе президента Колумбії / Фото з відкритих джерел

Ніколас Мадуро заявив, що уряд Венесуели має докази причетності влади Колумбії до спроби замаху на нього. Також Мадуро додав, що наявні докази будуть опубліковані згодом.

Про це повідомив президент Венесуели Ніколас Мадуро у своєму Twitter.

Читайте також: Влада Венесуели має підозрюваних у замаху, але арештовує журналістів: деталі

У нас є суттєві докази причетності (до замаху, – 24 Канал) президента Колумбії Хуана Мануеля Сантоса, – заявив Мадуро.

Він додав, що поліція вже затримала кількох виконавців замаху, і на даний момент розшукуються його організатори і натхненники.

 

Нагадаємо, 5 серпня на президента Венесуели вчинили замах, постраждали семеро солдатів. Інцидент трапився під час церемонії на честь річниці створення Нацгвардії в Каракасі. Замах організували за допомогою декількох безпілотників з вибухівкою. Ніколас Мадуро звинуватив в причетності до вибуху колумбійського президента Хуана Мануеля Сантоса, у Колумбії ж усі звинувачення Мадуро відкидають.

ХРОНІКА ПОДІЙ

Теги: Новини політики Венесуела Латинська Америка Теракт Вибух Колумбія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Моторошне народження у Польщі: малюк з'явився на світ після смерті матері
 20 квітня 2016 , 19:51
У Тбілісі білий тигр на смерть загриз людину
 17 червня 2015 , 21:41
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук