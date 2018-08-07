Президент Венесуели заявив, що країна володіє доказами причетності Колумбії до замаху на нього

Ніколас Мадуро заявив, що уряд Венесуели має докази причетності влади Колумбії до спроби замаху на нього. Також Мадуро додав, що наявні докази будуть опубліковані згодом.

Про це повідомив президент Венесуели Ніколас Мадуро у своєму Twitter.

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У нас є суттєві докази причетності (до замаху, – 24 Канал) президента Колумбії Хуана Мануеля Сантоса, – заявив Мадуро.

Він додав, що поліція вже затримала кількох виконавців замаху, і на даний момент розшукуються його організатори і натхненники.

Informo al pueblo de Venezuela que seguimos trabajando en las investigaciones del Magnicidio en Grado de Frustración. En las próximas horas estaré presentando pruebas contundentes de la vinculación que tiene la oligarquía colombiana con los hechos de la Av. Bolívar. pic.twitter.com/Dt9eysTPI6 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 7 серпня 2018 р.

Нагадаємо, 5 серпня на президента Венесуели вчинили замах, постраждали семеро солдатів. Інцидент трапився під час церемонії на честь річниці створення Нацгвардії в Каракасі. Замах організували за допомогою декількох безпілотників з вибухівкою. Ніколас Мадуро звинуватив в причетності до вибуху колумбійського президента Хуана Мануеля Сантоса, у Колумбії ж усі звинувачення Мадуро відкидають.