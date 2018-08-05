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Замах на президента Венесуели Мадуро: Колумбія сказала своє слово

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Колумбія спростувала обвинувачення щодо причетності до замаху на Мадуро
Колумбія спростувала обвинувачення щодо причетності до замаху на Мадуро / Соцмережі

Офіційна Богота відкидає будь-які обвинувачення на свою адресу щодо причетності до організації замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. За їхніми словами такі заяви є просто абсурдними.

Раніше 24 канал повідомляв, що у столиці Венесуели Каракасі прямо під час під час церемонії святкування 81 річниці створення Боліварської національної гвардії було здійснено замах на президента країни Ніколаса Мадуро

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Відповідальність за напад на Мадуро взяло на себе місцеве збройне угруповання "Фланелеві солдати", щоправда сам Мадуро вважає, що за замахом стоїть колумбійський лідер Хауна Мануель Сантос. 

У зв’язку з такою заявою Міністерство закордонних справ Колумбії оприлюднило офіційну відповідь.

Так, МЗС від імені уряду Колумбії відкинув звинувачення на адресу президента Колумбії Хуана Мануеля Сантоса, які зробив президент Венесуели Ніколас Мадуро.

"Звинувачення в тому, що колумбійський лідер несе відповідальність за ймовірний напад на президента Венесуели, є абсурдними та позбавленими будь-яких підстав", – наголошують дипломати.

Крім того, офіційна Богота наголосила, що венесуельський лідер "вже взяв за звичку постійно звинувачувати Колумбію в будь-яких ситуаціях".

"Ми вимагаємо поваги до президента Хуана Мануеля Сантоса, уряду та колумбійського народу", – підкреслили у МЗС країни.

Нагадаємо, радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон також заперечив причетність США до замаху на президента Венесуели Мадуро.

Теги: Новини політики Венесуела Теракт Вибух Колумбія Латинська Америка
Джерело: 24 Канал
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