Покушение на президента Венесуэлы Мадуро: Колумбия сказала свое слово

Официальная Богота отвергает любые обвинения в свой адрес о причастности к организации покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По их словам такие заявления просто абсурдны.

Ранее 24 канал сообщал, что в столице Венесуэлы Каракасе прямо во время во время церемонии празднования 81 годовщины создания Боливарской национальной гвардии было совершено покушение на президента страны Николаса Мадуро.

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Ответственность за нападение на Мадуро взяла на себя местная вооруженная группировка "Фланелевые солдаты", правда, сам Мадуро считает, что за покушением стоит колумбийский лидер Хауна Мануэль Сантос.

В связи с таким заявлением МИД Колумбии обнародовало официальный ответ.

Так, МИД от имени правительства Колумбии отвергло обвинения в адрес президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, которые сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Обвинения в том, что колумбийский лидер несет ответственность за вероятное нападение на президента Венесуэлы, абсурдны и лишены всяких оснований", – отмечают дипломаты.

Кроме того, официальная Богота подчеркнула, что венесуэльский лидер "уже взял за привычку постоянно обвинять Колумбию в любых ситуациях".

"Мы требуем уважения к президенту Хуану Мануэлю Сантосу, правительству и колумбийскому народу", – подчеркнули в МИД страны.

Comunicado de Prensa pic.twitter.com/IgPfNzF9ft — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) 5 August 2018

Напомним, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон также опроверг причастность США к покушению на президента Венесуэлы Мадуро.