22:52
5 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
30°C 18°C
  • понедельник
    25°C 18°C
  • вторник
    25°C 16°C
  • среда
    26°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Покушение на президента Венесуэлы Мадуро: Колумбия сказала свое слово

107 Читати новину українською
Колумбия опровергла обвинения в причастности к покушению на Мадуро
Колумбия опровергла обвинения в причастности к покушению на Мадуро / Соцсети

Официальная Богота отвергает любые обвинения в свой адрес о причастности к организации покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По их словам такие заявления просто абсурдны.

Ранее 24 канал сообщал, что в столице Венесуэлы Каракасе прямо во время во время церемонии празднования 81 годовщины создания Боливарской национальной гвардии было совершено покушение на президента страны Николаса Мадуро.

Читайте также: Появилось полное видео покушения на президента Венесуэлы Мадуро

Ответственность за нападение на Мадуро взяла на себя местная вооруженная группировка "Фланелевые солдаты", правда, сам Мадуро считает, что за покушением стоит колумбийский лидер Хауна Мануэль Сантос.

В связи с таким заявлением МИД Колумбии обнародовало официальный ответ.

Так, МИД от имени правительства Колумбии отвергло обвинения в адрес президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, которые сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Обвинения в том, что колумбийский лидер несет ответственность за вероятное нападение на президента Венесуэлы, абсурдны и лишены всяких оснований", – отмечают дипломаты.

Кроме того, официальная Богота подчеркнула, что венесуэльский лидер "уже взял за привычку постоянно обвинять Колумбию в любых ситуациях".

"Мы требуем уважения к президенту Хуану Мануэлю Сантосу, правительству и колумбийскому народу", – подчеркнули в МИД страны.

Напомним, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон также опроверг причастность США к покушению на президента Венесуэлы Мадуро.

Теги: Венесуэла Латинськая Америка Колумбия Взрыв Теракт Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ге(мо)рої тернопільської медицини: скільки насправді заробляють "бідні" лікарі-хабарники
сегодня, 21:00 Ге(мо)рої тернопільської медицини: скільки насправді заробляють "бідні" лікарі-хабарники
Олександра Устінова
Самые смешные мемы недели: книжная полка Порошенко и новый танец российской пропагандистки
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: книжная полка Порошенко и новый танец российской пропагандистки
Жестокое избиение девушки сверстниками и массовое отравление шаурмой – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Жестокое избиение девушки сверстниками и массовое отравление шаурмой – топ-5 видео недели
Особенности нейромаркетинга и как это может повлиять на общественный выбор
сегодня, 19:02 Особенности нейромаркетинга и как это может повлиять на общественный выбор
Катерина Одарченко
Путешествия по Украине: уникальные места Хмельнитчины, которые не оставят вас равнодушными
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: уникальные места Хмельнитчины, которые не оставят вас равнодушными
Андрій Шляхтін
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
IТ-революция секса: через 50 лет половые контакты с роботами станут нормой
 6 августа 2015 , 01:10
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук