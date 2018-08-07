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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Президент Венесуэлы заявил,в страны есть доказательства причастности Колумбии к покушению на нег

16 Читати новину українською
Мадуро заявил, что обладает доказательствами причастности к покушению на себя президента Колумбии
Мадуро заявил, что обладает доказательствами причастности к покушению на себя президента Колумбии / Фото из открытых источников

Николас Мадуро заявил, что правительство Венесуэлы имеет доказательства причастности власти Колумбии в попытке покушения на него. Также Мадуро добавил, что имеющиеся доказательства будут опубликованы позже.

Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем Twitter.

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У нас есть существенные доказательства причастности (к покушению, – 24 Канал) президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, – заявил Мадуро.

Он добавил, что полиция уже задержала нескольких исполнителей покушения, и на данный момент разыскиваются его организаторы и вдохновители.

 

Напомним, 5 августа на президента Венесуэлы совершили покушение, пострадали семеро солдат. Инцидент случился во время церемонии в честь годовщины создания Нацгвардии в Каракасе. Покушение организовали с помощью нескольких беспилотников со взрывчаткой. Николас Мадуро обвинил в причастности к взрыву колумбийского президента Хуана Мануэля Сантоса, в Колумбии же все обвинения Мадуро отвергают.

хроника событий

Теги: Новости политики Венесуэла Латинськая Америка Теракт Взрыв Колумбия
Источник: 24 Канал
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