Президент Венесуэлы заявил,в страны есть доказательства причастности Колумбии к покушению на нег
Николас Мадуро заявил, что правительство Венесуэлы имеет доказательства причастности власти Колумбии в попытке покушения на него. Также Мадуро добавил, что имеющиеся доказательства будут опубликованы позже.
Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем Twitter.
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У нас есть существенные доказательства причастности (к покушению, – 24 Канал) президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, – заявил Мадуро.
Он добавил, что полиция уже задержала нескольких исполнителей покушения, и на данный момент разыскиваются его организаторы и вдохновители.
Напомним, 5 августа на президента Венесуэлы совершили покушение, пострадали семеро солдат. Инцидент случился во время церемонии в честь годовщины создания Нацгвардии в Каракасе. Покушение организовали с помощью нескольких беспилотников со взрывчаткой. Николас Мадуро обвинил в причастности к взрыву колумбийского президента Хуана Мануэля Сантоса, в Колумбии же все обвинения Мадуро отвергают.
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