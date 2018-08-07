Президент Венесуэлы заявил,в страны есть доказательства причастности Колумбии к покушению на нег

Николас Мадуро заявил, что правительство Венесуэлы имеет доказательства причастности власти Колумбии в попытке покушения на него. Также Мадуро добавил, что имеющиеся доказательства будут опубликованы позже.

Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем Twitter.

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У нас есть существенные доказательства причастности (к покушению, – 24 Канал) президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, – заявил Мадуро.

Он добавил, что полиция уже задержала нескольких исполнителей покушения, и на данный момент разыскиваются его организаторы и вдохновители.

Informo al pueblo de Venezuela que seguimos trabajando en las investigaciones del Magnicidio en Grado de Frustración. En las próximas horas estaré presentando pruebas contundentes de la vinculación que tiene la oligarquía colombiana con los hechos de la Av. Bolívar. pic.twitter.com/Dt9eysTPI6 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 7 серпня 2018 р.

Напомним, 5 августа на президента Венесуэлы совершили покушение, пострадали семеро солдат. Инцидент случился во время церемонии в честь годовщины создания Нацгвардии в Каракасе. Покушение организовали с помощью нескольких беспилотников со взрывчаткой. Николас Мадуро обвинил в причастности к взрыву колумбийского президента Хуана Мануэля Сантоса, в Колумбии же все обвинения Мадуро отвергают.

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