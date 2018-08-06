Власти Венесуэлы имеют подозреваемых в покушении, но арестовывает журналистов: детали

После покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое состоялось 5 августа, правоохранители страны арестовали 11 журналистов. Имена задержанных обнародовали, однако причины задержания пока не сообщается.

Об этом сообщила Национальный союз работников печати Венесуэлы в Twitter.

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Союз опубликовал имена задержанных представителей СМИ, среди которых сотрудники венесуэльских, испанских и аргентинских изданий.

11 журналистов и работников СМИ были необоснованно задержаны, еще нескольких избили или ограбили. Мы осуждаем такие действия и требуем наказать ответственных за это нарушение права на информацию,

– говорится в заявлении профсоюза.

Также ранее власти заявили о задержании шести возможных причастных. Они якобы готовили операцию в течение шести месяцев.



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В то же время в оппозиции уверены, что правительство Венесуэлы может воспользоваться событием для прекращения законных протестов против Мадуро и уголовного преследования участников таких протестов.

#ALERTAsntp | 11 periodistas y trabajadores de medios arbitrariamente detenidos, unos, y golpeados o robados, otros. Rechazamos los hechos y pedimos sanción a los responsables de esta violación del derecho a la información pic.twitter.com/gdfrvK4TvQ — SNTP (@sntpvenezuela) 5 серпня 2018 р.

Напомним, 5 августа на президента Венесуэлы покушались, пострадали семь солдат. Инцидент произошел во время церемонии в честь годовщины создания Нацгвардии в Каракасе. Покушение организовали с помощью нескольких беспилотников со взрывчаткой. Николас Мадуро обвинил в причастности к взрыву колумбийского президента Хуана Мануэля Сантоса, в Колумбии же все обвинения Мадуро отвергают.