Власти Венесуэлы имеют подозреваемых в покушении, но арестовывает журналистов: детали
После покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое состоялось 5 августа, правоохранители страны арестовали 11 журналистов. Имена задержанных обнародовали, однако причины задержания пока не сообщается.
Об этом сообщила Национальный союз работников печати Венесуэлы в Twitter.
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Союз опубликовал имена задержанных представителей СМИ, среди которых сотрудники венесуэльских, испанских и аргентинских изданий.
11 журналистов и работников СМИ были необоснованно задержаны, еще нескольких избили или ограбили. Мы осуждаем такие действия и требуем наказать ответственных за это нарушение права на информацию,
– говорится в заявлении профсоюза.
Также ранее власти заявили о задержании шести возможных причастных. Они якобы готовили операцию в течение шести месяцев.
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В то же время в оппозиции уверены, что правительство Венесуэлы может воспользоваться событием для прекращения законных протестов против Мадуро и уголовного преследования участников таких протестов.
Напомним, 5 августа на президента Венесуэлы покушались, пострадали семь солдат. Инцидент произошел во время церемонии в честь годовщины создания Нацгвардии в Каракасе. Покушение организовали с помощью нескольких беспилотников со взрывчаткой. Николас Мадуро обвинил в причастности к взрыву колумбийского президента Хуана Мануэля Сантоса, в Колумбии же все обвинения Мадуро отвергают.
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