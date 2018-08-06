Влада Венесуели має підозрюваних у замаху, але арештовує журналістів: деталі

Після замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, який відбувся 5 серпня, правоохоронці країни арештували 11 журналістів. Імена затриманих оприлюднили, проте причини затримання поки не повідомляють.

Про це повідомила Національна спілка працівників друку Венесуели у Twitter.

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Спілка опублікувала імена затриманих представників ЗМІ, серед яких співробітники венесуельських, іспанських та аргентинських видань.

11 журналістів та працівників ЗМІ були необґрунтовано затримані, ще кількох побили або пограбували. Ми засуджуємо такі дії і вимагаємо покарати відповідальних за це порушення права на інформацію,

– йдеться у заяві профспілки.

Також раніше влада заявила про затримання шести імовірних причетних. Вони нібито готували операцію протягом шести місяців.



Реакція охоронців президента Венесуели на вибух дронів

Водночас в опозиції певні, що уряд Венесуели може скористатися подією для припинення законних протестів проти Мадуро та кримінального переслідування учасників таких протестів.

#ALERTAsntp | 11 periodistas y trabajadores de medios arbitrariamente detenidos, unos, y golpeados o robados, otros. Rechazamos los hechos y pedimos sanción a los responsables de esta violación del derecho a la información pic.twitter.com/gdfrvK4TvQ — SNTP (@sntpvenezuela) 5 серпня 2018 р.

Нагадаємо, 5 серпня на президента Венесуели вчинили замах, постраждали семеро солдатів. Інцидент трапився під час церемонії на честь річниці створення Нацгвардії в Каракасі. Замах організували за допомогою декількох безпілотників з вибухівкою. Ніколас Мадуро звинуватив в причетності до вибуху колумбійського президента Хуана Мануеля Сантоса, у Колумбії ж усі звинувачення Мадуро відкидають.