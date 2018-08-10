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У Венесуелі арештували 10 підозрюваних у замаху на Мадуро

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Арештовано 10 підозрюваних у замаху на Мадуро
Арештовано 10 підозрюваних у замаху на Мадуро / informator.news

У Венесуелі правоохоронці заарештували 10 підозрюваних у замаху на президента країни Ніколаса Мадуро.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Венесуели Нестор Ревероль. 

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У замаху підозрюються 25 осіб. Серед затриманих – Арраніс Габріель Валера Руїс, який керував одним з безпілотників, а також Хуан Карлос Монастеріос, який координував дії учасників замаху в венесуельській столиці Каракасі.

Також заарештовані Янін Пернію Коронель, який був у них водієм і Брайан де Хесус Оропеза Руїс, який керував другим безпілотником. Вони були затримані венесуельськими правоохоронними органами, коли намагалися втекти в Колумбію.

В числі заарештованих власник магазину Хосе Елой Рівас Діас, який передавав учасникам нападу на Мадуро кошти, електронні чіпи та техніку, а також допомагав їм знайти житло, постачав продовольство і передав безпілотники.

Ревероль зазначив, що всі учасники замаху навчалися на фермі в колумбійському муніципалітеті Чінакоте.

Нагадаємо, спроба замаху на Мадуро відбулась 5 серпня в Каракасі під час церемонії святкування 81 річниці створення Боліварської національної гвардії. Біля президентської ложі підірвались кілька безпілотників, начинених вибухівкою. Поранення отримали семеро військових, та сам Мадуро не постраждав.

Теги: Новини політики Вибух Теракт Венесуела Латинська Америка Колумбія
Джерело: 24 Канал
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