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Президент Гватемали може потрапити під слідство через фінансові махінації

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Главі Гватемали загрожує слідство за фінансові махінаці
Главі Гватемали загрожує слідство за фінансові махінаці / Фото з відкритих джерел

Генеральна прокуратура Гватемали та Міжнародна комісія проти беззаконня у Гватемалі (CICIG ) в п'ятницю подала до Верховного суду запит на початок попереднього розслідування щодо президента країни Джиммі Моралеса у зв'язку з можливими фінансовими махінаціями на виборах.

Про це йдеться в комюніке CICIG.

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Зазначається, що предметом розслідування є незадеклароване фінансування партії президента "Фронт національної конвергенції" пред виборами 2015 року на суму 7,9 мільйона кетсалей (більше ніж 1 мільйон доларів, – 24 Канал).

Востаннє тема незаконного фінансування президентської партії піднімалася в квітні цього року. Тоді генпрокурор Тельма Алдана і глава CICIG Іван Веласкес заявили, що перед виборами 2015 року партія задекларувала у верховному виборчому суді суму більшу ніж 3 мільйони кетсалей, отриманих від бізнесменів на проведення кампанії, однак в реальності вона могла отримати 15 мільйонів кетсалей.

У вересні 2017 року Конгрес Гватемали проголосував проти позбавлення Моралеса імунітету від судового переслідування в зв'язку з розслідуванням можливих фінансових порушень в ході виборів 2015 року.

Теги: Новини політики Латинська Америка
Джерело: 24 Канал
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