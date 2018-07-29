Президент Хорватии заявила, что пригласила Путина в Загреб

Колинда Грабар-Китарович заявила, что предложила президенту России Владимиру Путину посетить Загреб с государственным визитом.

Об этом сообщило издание РИА "Новости".

Читайте также: В России приняли возмутительный документ относительно Крыма

Отмечается, что Грабар-Китарович считает, что в двусторонних отношениях обеих стран собралось довольно много вопросов, которые следует обсудить на встрече.

Я пригласила его приехать, когда была в прошлом году в Сочи, и повторила приглашение в Москве. Это был бы первый государственный визит российского президента в Загреб, и думаю, сейчас самое время для него,

– сказала президент Хорватии.

Она также отметила, что переговоры могли бы пойти на пользу не только России и Хорватии, но и всему региону Юго-Восточной Европы.