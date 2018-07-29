Президент Хорватії заявила, що запросила Путіна в Загреб

Колінда Грабар-Кітарович заявила, що запропонувала президенту Росії Володимиру Путіну відвідати Загреб з державним візитом.

Про це повідомило видання РИА "Новости".

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Зазначається, що Грабар-Кітарович вважає, що у двосторонніх відносинах обох країн зібралося доволі багато запитань, які варто обговорити на зустрічі.

Я запросила його приїхати, коли була в минулому році в Сочі, і повторила запрошення в Москві. Це був би перший державний візит російського президента в Загреб, і думаю, зараз саме час для нього,

– сказала президент Хорватії.

Вона також зауважила, що переговори могли б піти на користь не тільки Росії і Хорватії, а й всьому регіону Південно-Східної Європи.