Президент Ирана отказал во встрече Трампу

Президент Ирана Хасан Рухани отказал главе Белого дома Дональду Трампу в проведении двусторонней встречи.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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На официальном сайте иранского президента назвали незаконным выход США из договора по иранской ядерной программе.

После неправомерного выхода США из Общего всеобъемлющего плана действий наступила очередь Европы действовать, и времени осталось мало,

– заявил Роухани.

Он также заверил, что Иран всегда готов развивать отношения с европейскими странами и никогда не стремились к усилению напряженности в регионе и не хотят, чтобы возникли проблемы с водными путями мирового значения, но ни за что не откажется от своего права на экспорт.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с лидером Ирана Хасаном Рухани, если он на эту встречу даст согласие. Также Трамп пригрозил санкциями другим странам которые "будут помогать Ирану в его стремлении разработать ядерное оружие".