Президент Ірану відмовив у зустрічі Трампу

Президент Ірану Хасан Роухані відмовив очільнику Білого дому Дональду Трампу провести двосторонню зустріч.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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На офіційному сайті іранського президента назвали незаконним вихід США з угоди щодо іранської ядерної програми.

Після неправомірного виходу США з Спільного всеосяжного плану дій настала черга Європи діяти, і часу залишилося мало,

– заявив Роухані.

Він також запевнив, що Іран завжди готовий розвивати відносини з європейськими країнами і ніколи не прагнули до посилення напруженості в регіоні та не хочуть, щоб виникли проблеми з водними шляхами світового значення, але ні за що не відмовиться від свого права на експорт нафти.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з лідером Ірану Хасаном Роугані, якщо він на цю зустріч дасть згоду. Також Трамп пригрозив санкціями іншим країнам, які "будуть допомагати Ірану в його прагненні розробити ядерну зброю".