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      Президент Италии принял отставку премьера страны

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      Джузеппе Конте
      Джузеппе Конте / Фото из открытых источников

      Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте и предложил правительству позаботиться о текущих делах страны.

      На сайте главы государства также отмечается, что 21 августа Маттарелла начнет консультации с лидерами партий по решению политического кризиса.

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      20 августа Джузеппе Конте объявил о своем решении уйти в отставку после того, как вице-премьер Сальвини поднял вопрос о недоверии правительству Конте.

      Отношения между партнерами по коалиции "Лигой Севера" и "Движением пяти звезд" существенно ухудшились во время избирательной кампании в Европарламент.

      На европейских выборах "Лига Севера" обогнала партнеров по коалиции с 34% голосов, вызвав слухи о том, что лидер Лиги Сальвини может отказаться от коалиции.

      Джузеппе Конте известен своими высказываниями о том, что санкции против России из-за агрессию в отношении Украины должны быть временными. Он заявлял, что его правительство будет бороться за снятие санкций с России.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики
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