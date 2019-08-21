Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте и предложил правительству позаботиться о текущих делах страны.

На сайте главы государства также отмечается, что 21 августа Маттарелла начнет консультации с лидерами партий по решению политического кризиса.

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20 августа Джузеппе Конте объявил о своем решении уйти в отставку после того, как вице-премьер Сальвини поднял вопрос о недоверии правительству Конте.

Отношения между партнерами по коалиции "Лигой Севера" и "Движением пяти звезд" существенно ухудшились во время избирательной кампании в Европарламент.

На европейских выборах "Лига Севера" обогнала партнеров по коалиции с 34% голосов, вызвав слухи о том, что лидер Лиги Сальвини может отказаться от коалиции.

Джузеппе Конте известен своими высказываниями о том, что санкции против России из-за агрессию в отношении Украины должны быть временными. Он заявлял, что его правительство будет бороться за снятие санкций с России.