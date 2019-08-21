Президент Італії прийняв відставку прем'єра країни

Президент Італії Серджо Маттарелла прийняв відставку прем'єр-міністра Джузеппе Конте і запропонував уряду подбати про поточні справи країни.

На сайті глави держави також зазначається, що 21 серпня Маттарелла почне консультації з лідерами партій щодо вирішення політичної кризи.

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20 серпня Джузеппе Конте оголосив про своє рішення піти у відставку після того, як віце-прем'єр Маттео Сальвіні підняв питання про недовіру уряду Конте.

Відносини між партнерами по коаліції "Лігою Півночі" та "Рухом п'яти зірок" істотно погіршилися під час виборчої кампанії до Європарламенту.

На європейських виборах "Ліга Півночі" обігнала партнерів по коаліції з 34% голосів, породивши чутки про те, що лідер Ліги Маттео Сальвіні може відмовитися від коаліції.

Джузеппе Конте відомий своїми висловлюваннями про те, що санкції проти Росії через агресію щодо України мають бути тимчасовими. Він заявляв, що його уряд буде боротися за зняття санкцій з Росії.