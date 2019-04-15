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      Президент Эквадора объяснил, почему в Ассанжа забрали убежище

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      Джулиан Ассанж
      Джулиан Ассанж / gettyimages

      Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Джулиан Ассанж пытался преобразовать дипломатическое учреждение в "центр шпионажа" против других стран и неоднократно нарушал условия, на которых ему было предоставлено политическое убежище.

      Так он объяснил решение, которое лишило Ассанжа убежища и сейчас рассматривает вопрос об экстрадиции основателя WikiLeaks в Соединенные Штаты Америки.

      Читайте также: Ассанжа арестовали в Лондоне: что известно о комнате, где он провел почти 7 лет

      В интервью The Guardian Морено сказал, что основатель WikiLeaks, находясь в посольстве, вмешивался в дела других государств и в демократические процессы в них. В качестве примера он привел публикации WikiLeaks о Ватикане.

      Он также обвинил Ассанжа в том, что он угрожал представителям самого Эквадора, и не придерживался, находясь в посольстве, гигиенических норм.

      ассанж еквадор сша
      Президент Эквадора Ленин Морено

      Решение правительства Морено отказать в убежище Ассанжу вызвало споры в Эквадоре.

      Морено подтвердил, что британская власть дала ему гарантии того, что Ассанжа не выдадут в страну, где ему может грозить смертная казнь. За обвинениями, выдвинутыми в адрес Ассанжа в США на данный момент, ему грозит до 5 лет тюрьмы. Обвинения не касаются публикации WikiLeaks материалов с сервера Демократической партии США, сломанного, как утверждает американское следствие, российскими хакерами.

      Критики Ленина Морено утверждают, что он решил выдать Ассанжа из мести за публикации о его брате, который, как следует из недавно опубликованных WikiLeaks документов, основал в Панаме оффшорную компанию.

      Кто такой Джулиан Ассанж?Это австралийский журналист, который основал в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и материалы, которые обличают различных мировых лидеров.

      11 апреля полиция Лондона арестовала его в здании дипмиссии. На территории посольства Эквадора в Лондоне Джулиан Ассанж провел почти 7 лет. Поводом для задержания стало якобы нарушение Ассанжем условий освобождения под залог в 2012 году.

      Джулиана Ассанжа арестовали в Лондоне: смотрите видео

      Позже в Скотленд-Ярде уточнили, что Ассанжа арестовали по требованию США, а власти Эквадора позволили британским правоохранителям войти на территорию посольства.

      Что известно об обвинениях против Джулиана Ассанжа

      Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. Так основатель WikiLeaks пытался избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в домогательстве и также в изнасиловании. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

      ассанж еквадор сша
      Джулиан Асаанж жил в посольстве Эквадора

      Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными. В 2017 году открытое против него в Швеции дело было закрыто, однако Великобритания настаивает на том, что Ассанж должен быть арестован за неявку в суд в Лондоне.

      Ранее правительство Эквадора заявляло, что не планирует обращаться к правительству Великобритании от имени основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа для обсуждения ситуации, что касается его пребывания в посольстве в Лондоне.

      Посольство Эквадора требовало, чтобы Ассанж соблюдал чистоту, заботился о своем коте и не говорил на темы, которые могут навредить дипломатическим интересам Эквадора.

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      Теги: Новости США Великобритания Джулиан Ассанж Эквадор
      Источник: 24 канал
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