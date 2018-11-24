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      Президент Латвии поедет на Донбасс

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      Президент Латвии посетит Донбасс
      Президент Латвии посетит Донбасс / Фото из открытых источников

      Президент Латвийской Рестпублики Раймондс Вейонис посетит территорию Донбасса вблизи линии соприкосновения, где продолжается российско-украинская война.

      Об этом рассказал Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с Грибаускайте.

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      "Президент Латвии Раймондс Вейонис посетит Донбасс возле линии соприкосновения, чтобы увидеть воочию, что там происходят, убедиться в усилиях Украины в восстановлении инфраструктуры в освобожденных от российской оккупации городах", – сообщил глава государства.

       

      Латвийский президент подчеркнул, что не признает псевдовыборы главаря пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе и поддерживает усиление санкций против России.

      Также, Порошенко наградил лидера Латвии Орденом Ярослава Мудрого 1 степени "за весомую поддержку Украины".

      Напомним, Президент Латвийской республики Раймондс Вейонис 24 ноября находится с официальным визитом в Украине. Он уже встретился с Президентом Украины Петром Порошенко в Мариинском дворце.

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Война на Донбассе Латвия
      Источник: 24 Канал
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