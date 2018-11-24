Президент Латвии поедет на Донбасс

Президент Латвийской Рестпублики Раймондс Вейонис посетит территорию Донбасса вблизи линии соприкосновения, где продолжается российско-украинская война.

Об этом рассказал Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с Грибаускайте.

Читайте также: При каком условии Россия не смогла бы начать агрессию в Украине: ответ Порошенко

"Президент Латвии Раймондс Вейонис посетит Донбасс возле линии соприкосновения, чтобы увидеть воочию, что там происходят, убедиться в усилиях Украины в восстановлении инфраструктуры в освобожденных от российской оккупации городах", – сообщил глава государства.

Президент Латвії @Vejonis відвідає Донбас біля лінії зіткнення, щоб побачити на власні очі, що там відбуваються, пересвідчитися у зусиллях України у відновленні інфраструктури у звільнених від російської окупації містах. — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 ноября 2018 г.

Латвийский президент подчеркнул, что не признает псевдовыборы главаря пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе и поддерживает усиление санкций против России.

Также, Порошенко наградил лидера Латвии Орденом Ярослава Мудрого 1 степени "за весомую поддержку Украины".

Напомним, Президент Латвийской республики Раймондс Вейонис 24 ноября находится с официальным визитом в Украине. Он уже встретился с Президентом Украины Петром Порошенко в Мариинском дворце.