Президент Молдовы попал в серьезное ДТП: фото и видео

Президент Республики Молдова Игорь Додон попал в ДТП. В результате столкновения его автомобиль перевернулся и вылетел на обочину. Додона госпитализировали, однако в его администрации заявляют, что состояние главы Молдовы – удовлетворительное.

Об этом сообщает Unimedia.

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В то же время СМИ сообщает, что в результате аварии серьезно пострадала мать Додона. Также в ДТП попала машина государственной Службы охраны, которая ехала в президентском кортеже.

Момент столкновения фуры с автомобилем президентского кортежа Додона:

В автомобиль молдавского президента въехала фура, которая снесла машину на обочину. Додону повезло, он получил легкие ушибы, поскольку был пристегнут ремнем безопасности.

Инцидент случился на дороге Страшены – Калараш.

Автомобиль президента Молдовы попал в ДТП

Вероятнее всего – он столкнулся с фурой

Видео с места "президентской" аварии в Молдове:

Добавим, что президент Молдовы находится в очень дружеских отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Он также выступает против вывода российских миротворцев из Приднестровья.

Момент столкновения фуры с автомобилем президентского кортежа Додона: