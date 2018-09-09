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Погиб в ДТП "премьер" оккупационной администрации Абхазии

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Так называемый "премьер" Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП
Так называемый "премьер" Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП / Соцсети

Вечером 8 сентября в смертельную аварию попал так называемый "премьер-министр" самопровозглашенной республики Абхазия Геннадий Гагулия. Инцидент произошел на отрезке дороги Псоу – Сухум, когда пророссийский оккупант Грузии возвращался из аэропорта в российском Сочи. Грузинскому предателю был 71 год.

Информацию о гибели ставленника Кремля подтвердила руководитель управления информации и пресс-службы "кабинета министров" псевдореспублики Диана Зантария, передает Sputnik.

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По информации ресурса, в Сочи Гагулия прилетел из Сирии, где он находился с так называемым официальным визитом в составе делегации, которую возглавлял "президент" Абхазии Рауль Хаджимба.

Напомним, 29 мая сирийские власти объявили о признании и установлении дипломатических отношений с оккупированными территориями Грузии, непризнанными псевдореспубликами Южной Осетией и Абхазией.

После этого заявления Грузия начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией.

Что известно про Геннадия Гагулия? Родился 4 января 1948 года в селе Лыхны. В 1972 году окончил строительный факультет Белорусского политехнического института. В 1977-1986 годах работал заместителем директора Комбината общественного питания на озере Рица. С 1986 по 1991 год занимал должность председателя Гудаутской районной потребительской кооперации.

Что касается прокремлевской карьеры, то с 1991 года был председателем Государственного комитета по внешнеэкономическим связям Абхазской АССР. В 1992 – 1995 годах был заместителем председателя "совета министров Абхазии", с 1995 по 1997 годы был "премьер-министром" псевдореспублики. С 1997 работал помощником депутата Государственной Думы России. В 2002 году возглавил так называемую "Торгово-промышленную палату Абхазии", затем еще раз стал руководителем ведомства в 2005-м. С 2002 по 2003 годы и с 2018 года вновь занял должность "премьер-министра Абхазии". Также в 2003-2004 годах был руководителем "Администрации президента Абхазии".

Теги: Аварии и ДТП Новости Грузии Абхазия Жертвы
Источник: 24 Канал
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