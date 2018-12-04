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      Президент Нигерии смутил странным заявлением о своей смерти

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      Президенту Нигерии пришлось доказывать, что он не умер и его не заменил двойник
      Президенту Нигерии пришлось доказывать, что он не умер и его не заменил двойник / share.america.gov

      Президент Нигерии Мухаммаду Бухари развеял слухи о том, что он якобы умер и его заменил двойник. В соцсетях ранее люди высказывали предположение, что вместо настоящего президента перед публикой выступает суданец по имени Джубрил.

      Об этом сообщает CNN.

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      75-летний Мухаммаду Бухари намерен участвовать в президентских выборах в феврале 2019 года. Однако с 2015 года он имеет серьезные проблемы со здоровьем. В 2017 году он на три месяца уехал в Британию, взяв больничный. Однако, выступая на климатической конференции ООН в Польше, нигерийский лидер назвал слухи о своем здоровье "невежественными и безбожными".

      Многие надеялись, что я умер во время болезни. Кое-кто даже обращался к вице-президенту с просьбой назначить их заместителями, считая, что я умер. Это, конечно же, очень смутило его (вице-президента). Он приезжал ко мне в Лондон, когда я выздоравливал ... Это на самом деле я, уверяю вас,
      – добавил Бухари.

      К слову, экс-вице-президента Нигерии 72-летнего Атику Абубакара, считают главным соперником Бухари на предстоящих выборах. Именно поэтому оппозиция намерена акцентировать внимание избирателей на проблемах со здоровьем у нынешнего президента, но Бухари утверждает, что он "все еще полон сил".

      Известно, что слухи об ухудшении здоровья политика Бухари начали циркулировать в Facebook, Twitter и других соцсетях в конце прошлого года. Более того, среди тех, кто распускает эти слухи, были бывший президент страны Гудлак Джонатан, а также лидер сепаратистской группировки "Коренные народы Биафри" Ннамди Кану.

      Например, в своем Twitter Кану опубликовал две фотографии Мухаммаду Бухари, на одной из которых он пишет левой рукой, а на другой правой. Он также попросил президентскую администрацию дать разъяснения по поводу этих снимков.

       

      Теги: Новости политики Нигерия
      Источник: 24 Канал
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