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      Президент Нігерії збентежив дивною заявою про свою смерть

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      Президенту Нігерії довелося доводити, що він не помер і його не замінив двійник
      Президенту Нігерії довелося доводити, що він не помер і його не замінив двійник / share.america.gov

      Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі розвіяв чутки про те, що він нібито помер і його замінив двійник. У соцмережах раніше люди висловлювали припущення, що замість справжнього президента перед публікою виступає суданець на ім'я Джубріл.

      Про це повідомляє CNN.

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      75-річний Мухаммаду Бухарі має намір брати участь у президентських виборах у лютому 2019 року. Проте з 2015 року він має серйозні проблеми зі здоров'ям. У 2017 році він на три місяці поїхав до Британії, взявши лікарняний. Однак, виступаючи на кліматичній конференції ООН в Польщі, нігерійський лідер назвав плітки про своє здоров'я "невігласькими і безбожними".

      Багато хто сподівався, що я помер під час хвороби. Дехто навіть звертався до віце-президента з проханням призначити їх його заступниками, вважаючи, що я помер. Це, звичайно ж, дуже збентежило його (віце-президента). Він приїжджав до мене в Лондон, коли я видужував ... Це насправді я, запевняю вас,
      – додав Бухарі.

      До слова, екс-віце-президента Нігерії 72-річний Атіка Абубакар, вважають головним суперником Бухарі на майбутніх виборах. Саме тому опозиція має намір акцентувати увагу виборців на проблеми зі здоров'ям у нинішнього президента, але Бухарі стверджує, що він "все ще сповнений сил".

      Відомо, що чутки про погіршення здоров'я політика Бухарі почали циркулювати Facebook, Twitter та інших соцмережах в кінці минулого року. Більше того, серед тих, хто розпускає ці чутки, були колишній президент країни Гудлак Джонатан, а також лідер сепаратистського угрупування "Корінні народи Біафри" Ннамді Кану.

      Наприклад, у своєму Twitter Кану опублікував дві фотографії Мухаммаду Бухарі, на одній з яких він пише лівою рукою, а на іншій правою. Він також попросив президентську адміністрацію дати роз'яснення з приводу цих знімків.

       

      Теги: Новини політики Нігерія
      Джерело: 24 Канал
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