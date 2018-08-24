Президент Польши поздравил украинцев с Днем Независимости

Президент Польши Анджей Дуда поздравил с 27-летием Независимости президента Украины Петра Порошенко и украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

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"Хочу заверить Вас в уважении к Украинскому Народу, который настойчиво строит Независимое государство и готов на величайшие жертвы перед лицом нарушения международного права и вооруженной агрессии со стороны соседа. Хочу подчеркнуть неизменную поддержку Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ . Выражением этого являются инициативы, принятые в этой сфере на форуме Совета безопасности ООН, ОБСЕ, Европейского Союза и НАТО", – говорится в сообщении.

Президент Польши отметил, что европейские и евроатлантические стремления Украины "декларируют дальнейшую деятельность Польши на благо укрепления отношений Украины с ЕС и НАТО, а также поддержку в реализации амбициозных внутренних реформ, которые приблизят Украину к стандартам, принятым в этих организациях.

Надеюсь на достижение положительных результатов также в диалоге относительно трагических страниц нашей общей истории. Я убежден, что стратегическое партнерство Польши и Украины должно строиться на фундаменте правды о прошлом и в духе исповедуемых обоими народами христианских ценностей,

– резюмировал Дуда.

В поздравлении Дуда отмечает, что в интересах Польши и Европы, чтобы Украина была современным государством с хорошо функционирующей экономикой, которое обеспечивает высокий уровень жизни своим гражданам.

Президент Польши также убежден, что дальнейшему сближению обществ Польши и Украины служат партнерские контакты между государственными учреждениями, систематически растущий товарооборот, а также динамичное развитие контактов между людьми.