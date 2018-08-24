Президент Польщі привітав українців з Днем Незалежності
Президент Польщі Анджей Дуда привітав з 27-ю річницею Незалежності президента України Петра Порошенка та українців.
Про це інформує прес-служба президента.
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"Хочу запевнити Вас у повазі до Українського Народу, який наполегливо будує Незалежну державу та готовий на найбільші жертви перед лицем порушення міжнародного права та збройної агресії з боку сусіда. Хочу наголосити на незмінній підтримці Республікою Польща суверенності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Виразом цього є ініціативи, прийняті в цій сфері на форумі Ради безпеки ООН, ОБСЄ, Європейського Союзу та НАТО", – йдеться у повідомленні.
Президент Польщі наголосив, що європейські та євроатлантичні прагнення України "декларують подальшу діяльність Польщі на благо зміцнення відносин України з ЄС і НАТО, а також підтримку в реалізації амбітних внутрішніх реформ, що наблизять Україну до стандартів, прийнятих в цих організаціях.
Маю надію на досягнення позитивних результатів також в діалозі щодо трагічних сторінок нашої спільної історії. Я переконаний, що стратегічне партнерство Польщі і України має будуватися на фундаменті правди про минуле та в дусі сповідуваних обома народами християнських цінностей,
– резюмував Анджей Дуда.
В привітанні Дуда зазначає, що в інтересах Польщі та Європи є Україна як сучасна держава, з добре функціонуючою економікою, що забезпечує високий рівень життя своїм громадянам.
Президент Польщі також переконаний, що подальшому зближенню суспільств Польщі і України служать партнерські контакти між державними установами, систематично зростаючий товарообіг, а також динамічний розвиток контактів між людьми.