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      Президент Порошенко подписал последний закон о бюджете на 2019 год

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Пресс-служба Администрации Президента

      В субботу, 22 декабря, президент Петр Порошенко подписал закон №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины".

      Сообщение о том, что документ возвращен с подписью гаранта, опубликовано на сайте Верховной Рады.

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      Инициатором законопроекта был премьер-министр Владимир Гройсман. Проект регулирует вопрос о подготовке закона "О государственном бюджете на 2019 год" и нормировании принятых изменений в законодательство.

      Согласно документу, Министерство финасов лишат несвойственных полномочий по утверждению существенных условий договора энергосервиса (относительно объектов государственной собственности).

      Урегулируется вопрос зачисления с 1 января 2019 года 5% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (кроме рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата) в бюджеты местного самоуправления по месту добычи соответствующих полезных ископаемых.

      Что касается медицинского обслуживания, то перечень защищенных расходов бюджета дополняется расходами на программу госгарантий.

      Также документ регулирует особенности формирования и использования местных бюджетов в Донецкой и Луганской областях на период проведения операции Объединенных сил.

      Напомним, 22 ноября Верховная Рада окончательно одобрила проект государственного бюджета Украины на 2019 год. В первом чтении проект госбюджета-2019 парламент одобрил еще 18 октября. После этого проект отправили на доработку в Кабмин и впоследствии смету страны снова рассматривал парламент.

      За принятие закона во втором чтении проголосовали 239 депутатов, а за принятие в целом — 240 парламентариев при минимально необходимом количестве в 226 голосов.

      5 декабря закон о бюджете на 2019 год подписал глава Верховной Рады Андрей Парубий.


      Главные цифры Бюджета Украины на 2019 год

      Теги: Новости Украины Бюджет Бюджет-2019 Законодательство Петр Порошенко Новости политики
      Источник: 24 Канал
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