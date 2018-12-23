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      Президент Порошенко підписав останній закон щодо бюджету на 2019 рік

      85 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Прес-служба Адміністрації Президента

      У суботу, 22 грудня, президент Петро Порошенко підписав закон №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

      Повідомлення про те, що документ повернуто з підписам гаранта, опубліковано на сайті Верховної Ради. 

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      Ініціатором законопроекту був прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Проект регуляє питання стосовно підготовки закону про державний бюджет на 2019 рік і нормування прийнятих змін до законодавства.

      Згідно з документом, Міністерство фінасів позбалять невластивих повноважень щодо затвердження істотних умов договору енергосервісу (щодо об'єктів державної власності). 

      Врегулюється питання зарахування з 1 січня 2019 року 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу і газового конденсату) до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин.

      Щодо медичного обслуговування, то перелік захищених видатків бюджету доповнюється витратами на програму держгарантій. 

      Також документ регулює особливості формування і використання місцевих бюджетів у Донецькій і Луганській областях на період проведення операції Об'єднаних сил.

      Нагадаємо, 22 листопада Верховна Рада остаточно схвалила проект Державного бюджету України на 2019 рік. У першому читанні проект держбюджету-2019 парламент схвалив ще 18 жовтня. Після цього проект відправили на доопрацювання у Кабмін і згодом кошторис країни знову розглядав парламент. 

      За ухвалення закону у другому читанні проголосували 239 депутатів, а за прийняття в цілому — 240 парламентарів за мінімально необхідної кількості у 226 голосів.

      5 грудня закон про бюджет на 2019 рік підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій. 


      Головні цифри Бюджету України на 2019 рік

      Теги: Законодавство Новини України Новини політики Петро Порошенко Бюджет-2019 Бюджет
      Джерело: 24 Канал
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