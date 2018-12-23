Президент Порошенко підписав останній закон щодо бюджету на 2019 рік

У суботу, 22 грудня, президент Петро Порошенко підписав закон №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

Повідомлення про те, що документ повернуто з підписам гаранта, опубліковано на сайті Верховної Ради.

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Ініціатором законопроекту був прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Проект регуляє питання стосовно підготовки закону про державний бюджет на 2019 рік і нормування прийнятих змін до законодавства.

Згідно з документом, Міністерство фінасів позбалять невластивих повноважень щодо затвердження істотних умов договору енергосервісу (щодо об'єктів державної власності).

Врегулюється питання зарахування з 1 січня 2019 року 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу і газового конденсату) до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин.

Щодо медичного обслуговування, то перелік захищених видатків бюджету доповнюється витратами на програму держгарантій.

Також документ регулює особливості формування і використання місцевих бюджетів у Донецькій і Луганській областях на період проведення операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, 22 листопада Верховна Рада остаточно схвалила проект Державного бюджету України на 2019 рік. У першому читанні проект держбюджету-2019 парламент схвалив ще 18 жовтня. Після цього проект відправили на доопрацювання у Кабмін і згодом кошторис країни знову розглядав парламент.



За ухвалення закону у другому читанні проголосували 239 депутатів, а за прийняття в цілому — 240 парламентарів за мінімально необхідної кількості у 226 голосів.



5 грудня закон про бюджет на 2019 рік підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій.



Головні цифри Бюджету України на 2019 рік