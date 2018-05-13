Президент присвоил почетное звание "Мать-героиня" 1051 украинке

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении почетного звания "Мать-героиня" 1051 украинке.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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"Президент Петр Порошенко подписал Указ № 121 "О присвоении почетного звания "Мать-героиня". Глава государства предоставил почетное звание 1051 украинке. Указом отмечены многодетные матери, которые воспитали до 8-летнего возраста 5 и больше детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития", – отмечается в сообщении.

Отмечается, что среди награжденных – 40 жительниц Винницкой области, 128 – в Волынской, 30 – в Днепропетровской, 27 – в Донецкой, 85 – Житомирской, 116 – Закарпатской, 7 – в Запорожской, 31 – Ивано-Франковской, 15 – Киевской.

Почетное звание также получили 11 женщин из Кировоградской области, 2 – Луганской, 50 – Львовской, 16 – Николаевской, 52 – в Одесской, 25 – Полтавской, 244 – Ровенской, 23 – Сумской, 38 – в Тернопольской, 28 – Харьковской, 6 – в Херсонской, 19 – Хмельницкой, 7 – в Черкасской, 27 – в Черновицкой, 13 – в Черниговской и 11 – из Киева.

Напомним, во многих странах мира 13 мая отмечают День матери. В Украине этот день отмечается во второе воскресенье мая согласно Указу Президента Украины от 10 мая 1999 года № 489/99.