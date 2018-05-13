Президент надав почесне звання "Мати-героїня" 1051 українці

Президент України Петро Порошенко підписав указ про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 1051 українці.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

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"Президент Петро Порошенко підписав Указ № 121 "Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня". Глава держави надав почесне звання 1051 українці. Указом відзначені багатодітні матері, які виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей, створили належні умови для їх інтелектуального, фізичного та духовного розвитку", – наголошується у повідомленні.

Зазначається, що серед нагороджених – 40 мешканок Вінницької області, 128 – Волинської, 30 – Дніпропетровської, 27 – Донецької, 85 – Житомирської, 116 – Закарпатської, 7 – Запорізької, 31 – Івано-Франківської, 15 – Київської.

Почесне звання також отримали 11 жінок з Кіровоградської області, 2 – Луганської, 50 – Львівської, 16 – Миколаївської, 52 – Одеської, 25 – Полтавської, 244 – Рівненської, 23 – Сумської, 38 – Тернопільської, 28 – Харківської, 6 – Херсонської, 19 – Хмельницької, 7 – Черкаської, 27 – Чернівецької, 13 – Чернігівської та 11 – з Києва.

Нагадаємо, у багатьох країнах світу 13 травня відзначають День матері. В Україні цей день відзначається в другу неділю травня відповідно до Указу Президента України від 10 травня 1999 року № 489/99.