Президент Всемирного банка объявил, что досрочно уходит с поста

Президент Всемирного банка Джим Йонг Ким заявил, что уходит в отставку с 1 февраля 2019 года. Его обязанности будет исполнять генеральный директор организации Кристалина Георгиева.

Об этом на официальном сайте Всемирного банка, сообщила пресс-служба учреждения.

Читайте также: Всемирный банк привлекут к решению проблем с задолженностью "Укрзализныци"

Ким стал президентом Всемирного банка в 2012 году. Впоследствии совет директоров избрал его председателем организации на еще один срок, его каденция должна была бы завершиться в 2022 году.

Быть президентом этого учреждения – большая честь для меня. Работа Всемирного банка сейчас важнее, чем когда-либо ранее,

– отметил он.

Во Всемирном банке рассказали, что при президентстве Джима Йонга Кима перед организацией стоят две важных задачи: прекратить крайнюю бедность в мире к 2030 году и содействовать общему процветанию.

Ким объявил, что сразу после отставки начнет работать в компании, работа которой сосредоточена на увеличении инвестиций в инфраструктуру в развивающихся странах. Он также рассказал, что снова войдет в состав правления международной организации Partners In Health, соучредителем которой он является.

Что известно о Всемирном банке?

Основан в 1944 году, является одной из крупнейших в мире организаций, оказывающих помощь в целях развития. Совладельцами Мирового банка являются 187 стран-членов, интересы которых представляют совет управляющих и совет директоров. Условием членства во Всемирном банке является членство в Международном валютном фонде.

К слову, накануне Нового года Украина получила от Deutsche Bank кредит в размере 349,3 миллиона евро. Деньги в бюджет поступят под гарантию от Международного банка реконструкции и развития, входящего в группу Всемирного банка.