Президент Зеленский хочет сделать Украину мощным кинематографическим государством

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мечтает и сделает все для того, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой. По его словам, нужно наладить весь процесс производства кинопродукта, чтобы украинский производитель достойно презентовал его как дома, так и на международных экранах.

На пути к поставленной цели уже был сделан первый шаг, когда Рада приняла в первом чтении законопроект о господдержке кинематографа, подчеркнул Владимир Зеленский.

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Несколько дней назад Олег Сенцов сказал, что теперь планирует заниматься двумя замечательными вещами – снимать кино и жить. Для него, для меня и для всех украинских режиссеров, продюсеров и актеров кино – это еще одна любовь. Пришло время эту любовь засвидетельствовать,

– заявил президент.

По его словам, окончательное утверждение законопроекта о госфинансировании кинопроизводителей сделает территорию Украины благоприятной для иностранного кинобизнеса, а украинские кинопроизводители получат международный опыт, рост производства и многомиллионные инвестиции.

"Мы должны дать украинским кинематографистам возможность делать две замечательные вещи – снимать кино и жить. Как привередливый зритель я вместе с миллионами украинцев жду увлекательных киноновинок уже в ближайшем будущем. Создадим украинское кино вместе!"– заявил Владимир Зеленский.

Что предусматривает законопроект о господдержке кинематографа?

Основной частью законопроекта является введение государственной субвенции для иностранных компаний, которые будут снимать кино в Украине.



Так, иностранный кинопроизводитель может рассчитывать на возврат 5% потраченных на съемки денег, если учтет в фильме минимум 4 культурных критерия – культура, история, мифология, религия, архитектура, окружение и прочее.