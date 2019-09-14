Президент Зеленський хоче зробити Україну потужною кінематографічною державою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мріє і зробить все для того, щоб Україна стала потужною кінематографічною державою. За його словами, потрібно налагодити весь процес виробництва кінопродукту, щоб український виробник гідно презентував його як вдома, так і на міжнародних екранах.

На шляху до поставленої мети вже було зроблено перший крок, коли Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про держпідтримку кінематографу, підкреслив Володимир Зеленський.

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Декілька днів тому Олег Сенцов сказав, що тепер планує займатися двома чудовими речами – знімати кіно та жити. Для нього, для мене і для всіх українських режисерів, продюсерів і акторів кіно – це ще одна любов. Настав час цю любов засвідчити,

– заявив президент.

За його словами, остаточне затвердження законопроєкту про держфінансування кіновиробників зробить територію України сприятливою для іноземного кінобізнесу, а українські кіновиробники отримають міжнародний досвід, зростання виробництва та багатомільйонні інвестиції.

"Ми повинні дати українським кінематографістам можливість робити дві чудові речі – знімати кіно та жити. Як вибагливий глядач я разом із мільйонами українців чекаю на захопливі кіноновинки вже у найближчому майбутньому. Створимо українське кіно разом!" – заявив Володимир Зеленський.

Що передбачає законопроєкт про держпідтримку кінематографу?Основною частиною законопроєкту є запровадження державної субвенції для іноземних компаній, які зніматимуть кіно в Україні.



Так, іноземний кіновиробник може розраховувати на повернення 5% витрачених на зйомки грошей, якщо врахує у фільмі бодай 4 культурні критерії – культура, історія, міфологія, релігія, архітектура, оточення та інше.