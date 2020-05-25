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Президента Австрии поймали на нарушении карантина: он сидел в кафе

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Президента Австрії схопили на порушенні карантину
Президента Австрії схопили на порушенні карантину / Getty Images

Полиция в центре Вены застала президента Австрии Александера Ван дер Беллен и его жену на террасе одного из ресторанов. Супружеская пара была в ресторане после официально разрешенного времени.

На столику президента стояли напої. Саме це і було розцінено як порушення, передає DW.

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Сам президент визнав порушення та вибачився. Він зауважив, що "забазікався і не помітив, як пролетів час".

Я вийшов їсти вперше після замикання з двома друзями та моєю дружиною. Тоді ми балакали й, на жаль, пропустили час. Мені справді шкода. Це була помилка,
– написав президент у твіттері.

Цікаво, що для самого державного діяча інцидент, швидше за все, залишиться без наслідків, а ось власникові ресторану в самому несприятливому випадку загрожує штраф в розмірі 30 000 євро – за порушення приписів по боротьбі з COVID-19.

Карантинні обмеження в Австрії

  • В Австрії ресторани, бари й кафе повинні закриватися не пізніше 23 години. Відвідувачам дозволяється продовжувати сидіти за столиками й після цього часу, проте офіціантам заборонено їх обслуговувати.
  • У країні пом'якшення карантинних заходів почалося ще з 14 квітня, а вже з 1 травня відкрили всі магазини, торгові центри та перукарні, а також спортивні майданчики.
  • З 4 травня у школярів розпочалась підготовка до іспитів, а самі школи запрацювали 15 травня. 
  • Причиною послаблення карантину в Австрії місцева влада назвала успіхи в боротьбі з поширенням коронавірусу – менше як 100 нових випадків зараження за добу.
Автор: Алена Захарова
Теги: Штрафы Коронавирус COVID-19 Австрия
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