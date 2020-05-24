Президента Австрії схопили на порушенні карантину: він сидів у кафе

Поліція у центрі Відня застала президента Австрії Александера Ван дер Беллен і його дружину на терасі одного з ресторанів. Подружня пара була в ресторані після офіційно дозволеного часу.

На столику президента стояли напої. Саме це і було розцінено як порушення, передає DW.

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Сам президент визнав порушення та вибачився. Він зауважив, що "забазікався і не помітив, як пролетів час".

Я вийшов їсти вперше після замикання з двома друзями та моєю дружиною. Тоді ми балакали й, на жаль, пропустили час. Мені справді шкода. Це була помилка,

– написав президент у твіттері.

Цікаво, що для самого державного діяча інцидент, швидше за все, залишиться без наслідків, а ось власникові ресторану в самому несприятливому випадку загрожує штраф в розмірі 30 000 євро – за порушення приписів по боротьбі з COVID-19.

Der Bundespräsident zu heutigen Medienmeldungen: „Ich bin erstmals seit dem Lockdown mit zwei Freunden & meiner Frau essen gegangen. Wir haben uns dann verplaudert und leider die Zeit übersehen. Das tut mir aufrichtig leid. Es war ein Fehler“ (1/2) — A. Van der Bellen (@vanderbellen) May 24, 2020

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