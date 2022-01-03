Президентский самолет приземлился в городе примерно в 01:00. На борту, кроме самого Болсонара, находились его жена Мишель и дочь Лаура.

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Болсонару снова госпитализировали

В настоящее время бразильский лидер находится в больнице Сан-Паулу. По информации издания, политик прибыл туда для лечения предполагаемой кишечной непроходимости.

Госпитализацию Болсонара впоследствии подтвердил и один из хирургов медучреждения.

Проблемы со здоровьем у президента Бразилии

В сентябре 2018 года во время предвыборного митинга в городе Жуис-ди-Фор Болсонару получил ножевое ранение в живот. Его сразу же госпитализировали. Политику провела две срочные операции. Также президент перенес операцию по удалению почечного камня.

Летом 2020 года он переболел коронавирусом.

В июле 2021 года Болсонару оказался в больнице после того, как у него появились боли в животе и икота.

Обратите внимание! Верховный суд Бразилии недавно открыл производство в отношении Жаиру Болсонару. Все потому, что политик распространял фейки о прививках от коронавируса. В частности, он говорил, что "у полностью вакцинированных от COVID-19 людей СПИД развивается гораздо быстрее, чем ожидалось".

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