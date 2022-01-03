Президентський літак приземлився у місті приблизно о 01:00. На борту, крім самого Болсонару, були його дружина Мішель та донька Лаура.

Читайте також Казав, що вакцинація провокує СНІД: президента Бразилії судитимуть

Болсонару знову госпіталізували

Наразі бразильський лідер перебуває у лікарні Сан-Паулу. За інформацією видання, політик прибув туди для лікування ймовірної кишкової непрохідності.

Госпіталізацію Болсонару згодом підтвердив і один з хірургів медзакладу.

Проблеми зі здоров'ям у президента Бразилії

У вересні 2018 року під час передвиборчого мітингу в місті Жуіс-ді-Фора Болсонару отримав ножове поранення в живіт. Його одразу ж госпіталізували. Політику провели дві термінові операції. Також президент переніс операцію з видалення ниркового каменя.

Влітку 2020 року він перехворів на коронавірус.

У липні 2021 року Болсонару опинився в лікарні після того, як у нього з'явилися болі в животі та гикавка.

Зверніть увагу! Верховний суд Бразилії нещодавно відкрив провадження щодо Жаїра Болсонару. Все тому, що політик поширював фейки про щеплення від коронавірусу. Зокрема, він казав, що "у повністю вакцинованих проти COVID-19 людей СНІД розвивається набагато швидше, ніж очікувалося".

До теми – коронавірус у Болсонару: дивіться відео