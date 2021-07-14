Політик потрапив у військовий госпіталь вранці 14 липня, мовиться у його пресслужбі. Рішення про госпіталізацію прийняла команда медиків адміністрації Жаіра Болсонару для того, щоб "з'ясувати причини гикавки".

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"Не дивлячись на його схвильованість, з главою країни все добре, однак він повинен перебувати під постійним наглядом протягом наступних двох днів", – мовиться у повідомленні пресслужби президента Бразилії

Окрім того, за інформацією видання, Болсонару скаржився на гикавку й раніше. За словами президента Бразилії, він почав страждати через неї після встановлення двох зубних імплантів.

За дивним збігом обставин, 14 липня мала відбутися зустріч Жаіра Болсонару з представниками Сенату, Палати представників і Верховного суду щодо питання про виступ президента Бразилії проти електронної машини для голосування напередодні президентських виборів. У Бразилії вони заплановані на 2021 рік.

Операції президента Бразилії: коротко