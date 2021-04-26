Президента Чехии Милоша Земана обвинили в разглашении деталей расследования взрывов на складах оружия во Врбетице. Об этом заявил глава Сената Милош Выстрчил.

По словам политика, следствие по этому делу еще продолжается. Поэтому выступление главы государства может повредить расследованию.

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Президент Чехии 25 апреля Милош Земан в видеообращении к гражданам рассказал о взрывах на складах оружия в 2014 году. Он также прокомментировал роль России в этом.

Глава верхней палаты чешского парламента Милош Выстрчил в своем твиттере подчеркнул, заявление президента является угрозой государственной безопасности Чехии. И может навредить проведению следствия.

Президент Земан в своем выступлении поделился информацией из живого досье. Таким образом он может поставить под угрозу безопасность Чешской Республики и успешное расследование дела,

– написал Выстрчил.

Jsem přesvědčen, že prezident Zeman dnes ve svém vystoupení sděloval informace z živého spisu, a tím mohl ohrozit bezpečnost ČR a zásadně ohrozit úspěšné vyšetřování případu. — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) April 25, 2021

Что этому предшествовало

Президент Чехии Милош Земан 25 апреля впервые выступил с обращением относительно взрывов на военном арсенале во Врбетице в 2014 году. Он заявил, что сначала необходимо дождаться результатов расследования, а затем делать определенные выводы.

Он сообщил, что следствие работает с 2 версиями причины взрывов . Первая – непрофессиональное обращение со взрывчатыми материалами, вторая – действие иностранных спецслужб.

. Первая – непрофессиональное обращение со взрывчатыми материалами, вторая – действие иностранных спецслужб. Глава государства также подчеркнул, если участие российской стороны во взрывах подтвердят, тогда Москва должна будет заплатить за этот террористический акт.

Взрывы на складах оружия в Чехии: главное

В 2014 году в Чехии на складах во Врбетице, которые использовала болгарская частная компания Imex Group, произошли взрывы. Чешские СМИ сообщили, что на складах было оружие, предназначенное для Украины и Сирии.

25 апреля стало известно, что болгарский предприниматель Омелян Гебрев признал, что хранил боеприпасы на складе в Чехии, а также продавал оружие Украине после 2014 года. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Власти Чехии считают причастными к взрывам агентов ГРУ России, которые использовали паспорта с именами Александра Петрова и Руслана Боширова. Россиян уже объявили в розыск. Эти же агенты причастны к отравлению Скрипалей в Британии.