Президента Чехии обвинили в раскрытии данных расследования взрывов на складах оружия
Президента Чехии Милоша Земана обвинили в разглашении деталей расследования взрывов на складах оружия во Врбетице. Об этом заявил глава Сената Милош Выстрчил.
Источник:твиттер Милоша Вистрчила
По словам политика, следствие по этому делу еще продолжается. Поэтому выступление главы государства может повредить расследованию.
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Президент Чехии 25 апреля Милош Земан в видеообращении к гражданам рассказал о взрывах на складах оружия в 2014 году. Он также прокомментировал роль России в этом.
Глава верхней палаты чешского парламента Милош Выстрчил в своем твиттере подчеркнул, заявление президента является угрозой государственной безопасности Чехии. И может навредить проведению следствия.
Президент Земан в своем выступлении поделился информацией из живого досье. Таким образом он может поставить под угрозу безопасность Чешской Республики и успешное расследование дела,
– написал Выстрчил.
Что этому предшествовало
- Президент Чехии Милош Земан 25 апреля впервые выступил с обращением относительно взрывов на военном арсенале во Врбетице в 2014 году. Он заявил, что сначала необходимо дождаться результатов расследования, а затем делать определенные выводы.
- Он сообщил, что следствие работает с 2 версиями причины взрывов. Первая – непрофессиональное обращение со взрывчатыми материалами, вторая – действие иностранных спецслужб.
- Глава государства также подчеркнул, если участие российской стороны во взрывах подтвердят, тогда Москва должна будет заплатить за этот террористический акт.
Взрывы на складах оружия в Чехии: главное
В 2014 году в Чехии на складах во Врбетице, которые использовала болгарская частная компания Imex Group, произошли взрывы. Чешские СМИ сообщили, что на складах было оружие, предназначенное для Украины и Сирии.
25 апреля стало известно, что болгарский предприниматель Омелян Гебрев признал, что хранил боеприпасы на складе в Чехии, а также продавал оружие Украине после 2014 года. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.
Власти Чехии считают причастными к взрывам агентов ГРУ России, которые использовали паспорта с именами Александра Петрова и Руслана Боширова. Россиян уже объявили в розыск. Эти же агенты причастны к отравлению Скрипалей в Британии.
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