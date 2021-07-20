Временный президент африканской страны как раз находился на молитве в мечети столицы Бамако.

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Один из нападавших пытался ударить Ассими Гойту со спины, но ранение получил другой мужчина.

Сам глава Мали не пострадал.

Военный переворот в Мали

Военные 24 мая в Мали арестовали президента Ба Ндао, премьер-министра Моктара Уана и нового главу Минобороны Сулеймана Дукура.

Причиной стало решение не включать в состав правительства главу МВД Модибо Коне и Минобороны Садио Камара, которые являются сторонниками террористов.

В ООН осудили такие действия и назвали их попыткой насильственного захвата власти. Кроме того, в ООН требуют немедленно освободить пленников.

Обратите внимание! Конституционный суд Мали назначил Ассими Гойту – лидера военного переворота – временным президентом страны. Такое решение аргументировали "вакансиями на посту президента".