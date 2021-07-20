Тимчасовий президент африканської країни саме перебував на молитві у мечеті столиці Бамако.
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Один з нападників намагався вдарити Ассімі Гойти зі спини, але поранення зазнав інший чоловік.
- Сам очільник Малі не постраждав.
Військовий переворот у Малі
- Військові 24 травня у Малі заарештували президента Ба Ндао, прем'єр-міністра Моктара Уана і нового главу Міноборони Сулеймана Дукура.
- Причиною стало рішення не включати до складу уряду главу МВС Модібо Коне та міноборони Садіо Камара, які є прихильниками терористів.
- В ООН засудили такі дії і назвали їх спробою насильницького захоплення влади. Окрім того, в ООН вимагають негайно звільнити бранців.