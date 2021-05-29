Полковник Гойти ще 26 травня оголосив себе президентом країни. Він захопив владу у результаті другого за останні 9 місяців перевороту у країні.

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Окрім того, Гойти очолював перший переворот ще у серпні 2020 року. Тоді обраний президент Ібрагім Бубакар Кейта вимушено покинув свій пост.

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