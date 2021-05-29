Полковник Гойти ще 26 травня оголосив себе президентом країни. Він захопив владу у результаті другого за останні 9 місяців перевороту у країні.
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Окрім того, Гойти очолював перший переворот ще у серпні 2020 року. Тоді обраний президент Ібрагім Бубакар Кейта вимушено покинув свій пост.
Військовий переворот у Малі: головне
- Військові 24 травня заарештували представників влади. Зокрема, президента Ба Ндао, прем'єр-міністра Моктара Уана і нового главу Міноборони Сулеймана Дукура.
- Причиною перевороту стало рішення влади не включати до складу до нового уряду главу МВС Модібо Коне та міністра оборони Садіо Камара. Вони є прихильниками терористів.
- В ООН засудили такі дії і назвали їх спробою насильницького захоплення влади. Окрім того, в ООН вимагають негайно звільнити бранців.
- До спільної заяви приєдналися Організація об'єднаних Націй (ООН); Африканський і Європейський союзи; Економічне товариство західноафриканських держав (ECOWAS); США, Німеччина і Велика Британія.