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Президента можно убедить, – Разумков о частых встречах с Зеленским

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Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков / facebook.com

Спикер парламента Дмитрий Разумков является приближенным к президенту Владимиру Зеленскому. Оба политика видятся довольно часто. Еще чаще общаются в телефонном режиме.

По словам Дмитрия Разумкова, как минимум раз в неделю он лично видится с Зеленским. "Если мы говорим про телефонные разговоры, то гораздо чаще", – заявил председатель Верховной Рады в интервью "Радио Свобода".

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О возможности убедить Зеленского изменить мнение

На вопрос о том, можно ли Зеленского в чем-то убедить, с чем президент не согласен, Разумков дал утвердительный ответ.

"Можно (убедить – прим. ред.). И это нормальная ситуация, когда ты убеждаешь, или тебя убеждают. Всегда надо искать общую позицию, к которой стремиться. И если у тебя аргументы, то тебя будут слышать коллеги. Если будут у них аргументы, ты должен услышать их. Это тоже нормально. Это нормальный процесс", – отметил Дмитрий Разумков.

Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский: коротко

Дмитрий Разумков был основным публичным спикером "Зе!команды" во время президентских выборов. Он ходил вместо Зеленского на эфиры телеканалов, давал интервью медиа. Поэтому после победы Владимира Зеленского он стал председателем партии "Слуга народа" вместо Ивана Баканова.

На парламентских выборах 2019 года Дмитрий Разумков шел первым номером в списке партии "Слуга народа". После парламентских выборов, на которых "Слуга народа" набрала большинство голосов, Разумков был избран спикером Верховной Рады. Но после этого он сложил с себя полномочия председателя партии.

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Дмитрий Разумков Верховная Рада
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